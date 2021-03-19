Семь лет назад полуостров Крым вернулся в Россию

Семилетие «Крымской весны» отмечают во всех регионах, в том числе и в Орле. В этом году пандемия внесла свою лепту - массовые мероприятия не разрешены, но праздник все равно состоялся.

На орловской станции юннатов подготовлена выставка, где можно было не только узнать историю воссоединения Крыма с Россией, но и познакомиться с животным и растительным миром полуострова. Желающие могли принять участие в мастер-классе и изготовить символ Крыма - розу.