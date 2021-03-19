Семь лет назад полуостров Крым вернулся в Россию

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20:07, 18 марта 2021 года
Семь лет назад полуостров Крым вернулся в РоссиюСемилетие «Крымской весны» отмечают во всех регионах, в том числе и в Орле. В этом году пандемия внесла свою лепту - массовые мероприятия не разрешены, но праздник все равно состоялся.
На орловской станции юннатов подготовлена выставка, где можно было не только узнать историю воссоединения Крыма с Россией, но и познакомиться с животным и растительным миром полуострова. Желающие могли принять участие в мастер-классе и изготовить символ Крыма - розу.
Марина Фролова, методист Орловской станции юных натуралистов: «Этот цветок легкий в изготовлении, делается из салфеток. Мы показываем как это можно сделать».
Орловское Информбюро