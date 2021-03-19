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15:03, 19 марта 2021 года В Орловской области модернизируют оборудование электроподстанций Им обновят высоковольтные вводы.





Замену оборудования проводят «Россети ФСК ЕЭС». Оно позволит повысить надёжность электроснабжения в Орловской области.



Сейчас специалисты заняты установкой новых высоковольтных вводов на подстанции 330 кВ «Южная», которая выдает мощности Курской АЭС, а также на 220 кВ подстанциях «Орловская Районная», «Узловая», «Ливны», «Мценск». От них энергию получают 400 тысяч жителей и некоторые производства, среди которых Орловский сталепрокатный завод, Мценский литейный завод и компрессорные станции магистрального нефтепровода «Дружба» – сообщает пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС».



Фото пресс-службы Россети ФСК ЕЭС МЭС Центра









Артём Ежаков



