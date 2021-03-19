пятница 19.03.2021 16:57:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:03, 19 марта 2021 года

В Орловской области модернизируют оборудование электроподстанций

Им обновят высоковольтные вводы.


Замену оборудования проводят «Россети ФСК ЕЭС». Оно позволит повысить надёжность электроснабжения в Орловской области.

Сейчас специалисты заняты установкой новых высоковольтных вводов на подстанции 330 кВ «Южная», которая выдает мощности Курской АЭС, а также на 220 кВ подстанциях «Орловская Районная», «Узловая», «Ливны», «Мценск». От них энергию получают 400 тысяч жителей и некоторые производства, среди которых Орловский сталепрокатный завод, Мценский литейный завод и компрессорные станции магистрального нефтепровода «Дружба» – сообщает пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС».

Фото пресс-службы Россети ФСК ЕЭС МЭС Центра




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.