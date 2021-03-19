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15:41, 19 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Терпение против наглости. Телефонные мошенники два часа уговаривали орловчанку перевести средства на «безопасные счета». Удалось ли ей сохранить сбережения, расскажем в «Вестях».

- «Неделя книги» в Орле: традиция, которая началась в 1943-м.
Что изменила пандемия, и какие события ждут участников?

- Орел примет турнир по скиппингу. Спортсмены готовят уникальные «связки» - так называется комбинация прыжков в программе «фристайл». Съемочная группа ГТРК «Орел» побывала на тренировке.

- Цирк - уберут, площадь Жукова - благоустроят. На преображение выделили 75 миллионов рублей.

- Есть работа! Сегодня жителей Покровского района приглашают на ярмарку вакансий.

- Весна пришла - пора в сад: расскажем, как правильно обрезать деревья, чтобы осень выдалась урожайной.




Вести-Орёл
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