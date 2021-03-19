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15:43, 19 марта 2021 года В Орле студента подозревают в краже денег подруги В отношении 18-летнего парня возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.





По данным следствия, учащийся Сосковского филиала «Орловского реставрационно-строительного техникума» снял с карты знакомой 49 400 рублей, которые впоследствии потратил. Парень полностью признал вину и раскаялся. В данный момент расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



