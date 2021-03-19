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15:44, 19 марта 2021 года Андрей Клычков: «Наступит время и я провакцинируюсь» Губернатор Орловской области своим примером хочет показать необходимость вакцинации, но ему пока это не удается.





Глава Орловской области Андрей Клычков в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» заверил, что он обязательно провакцинируется против коронавирусной инфекции, когда снизятся титры антител. Напомним, Андрей Клычков был инфицирован коронавирусом в октябре 2020 года.



Андрей Клычков: «Я про себя говорил еще в начале этого года, что пойду вакцинироваться, но у меня нашли антитела. Я, конечно, в глубине души обрадовался, но считаю, что я своим примером должен был показать, что вакцинировался. Но есть антитела, и Роспотребнадзор говорит, что это не имеет медикаментозного смысла, и я заберу у кого-то вакцину – зачем? Наступит время и я провакцинируюсь, и обязательно об этом всем расскажу, как это происходит».

На данный момент, по информации губернатора, почти 30 тысяч человек провакцинированы. 17 тысяч из них завершили вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины. Глава региона поручил увеличить объем поступления вакцин в регион.



Полностью интервью с губернатором Орловской области Андреем Клычковым смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24» и на сайте «Орловское информбюро».





Орловское Информбюро



