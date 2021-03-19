Андрей Клычков: «Губернаторы будут делиться на ковидных, доковидных и постковидных»



Я благодарен врачам. Да, администрация работала и в будни, и в выходные. Но врачам было тяжелее всего – потому что люди со своими проблемами приходили к ним, и их нужно было спасать. И я благодарен тому, что у нас большое количество просто неравнодушных людей, которые пошли помогать. И бизнес! Есть у нас в Орле бизнес, кто пришел и сказал: «Мы готовы» - кто-то кормить, кто-то покупать кровати, тумбочки, кто-то покупал аппараты искусственной вентиляции легких».

«Я считаю, что губернаторы будут делиться на ковидных, доковидных и постковидных. И это такая хорошая встряска – когда тебе дали полномочия, но не дали схемы работы. Ни у одного губернатора не было условной методички, что нужно делать: где брать койки, как оборудовать эти койки, как организовывать работу бригад скорой помощи, госпитализацию, «красную зону». Я ходил в «красную зону» и видел, как это было организовано.