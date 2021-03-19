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15:45, 19 марта 2021 года

Андрей Клычков: «Губернаторы будут делиться на ковидных, доковидных и постковидных»

О начале пандемии глава Орловской области рассказал в интервью корреспонденту ГТРК «Орел».


В своем интервью Андрей Клычков вспомнил, как началась пандемия, как принимались решения.

Андрей Клычков: «Я считаю, что губернаторы будут делиться на ковидных, доковидных и постковидных. И это такая хорошая встряска – когда тебе дали полномочия, но не дали схемы работы. Ни у одного губернатора не было условной методички, что нужно делать: где брать койки, как оборудовать эти койки, как организовывать работу бригад скорой помощи, госпитализацию, «красную зону». Я ходил в «красную зону» и видел, как это было организовано. 

Я благодарен врачам. Да, администрация работала и в будни, и в выходные. Но врачам было тяжелее всего – потому что люди со своими проблемами приходили к ним, и их нужно было спасать. И я благодарен тому, что у нас большое количество просто неравнодушных людей, которые пошли помогать. И бизнес! Есть у нас в Орле бизнес, кто пришел и сказал: «Мы готовы» - кто-то кормить, кто-то покупать кровати, тумбочки, кто-то покупал аппараты искусственной вентиляции легких».

Полностью интервью с губернатором Орловской области Андреем Клычковым смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24» и на сайте «Орловское информбюро».


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