Андрей Клычков: «Мы с жителями области выстроили диалог»

Андрей Клычков: «Я никогда от людей не бегал. В кабинете ты получаешь десять процентов информации, а все остальное – на местах. И та аудитория в соцсетях, с которой я общаюсь, она сформирована. Они понимают, что есть губернатор – он ни где-то, он обычный человек, которому можно задать вопросы, можно и поругать, можно сказать спасибо, можно вместе реализовать идеи для развития города. Для меня самое главное, чтобы была общая идеология развития. У меня мечта – к сроку завершения своих полномочий изменить Орел и Орловскую область. Не все удается сделать, не все возможно сделать, но всё, что я смогу, я сделаю».