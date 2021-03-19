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16:19, 19 марта 2021 года

Андрей Клычков: «Мы с жителями области выстроили диалог»

О цели своих прямых эфиров в соцсетях глава Орловской области рассказал в интервью корреспонденту ГТРК «Орел».


В начале пандемии, в течение апреля и мая, губернатор каждый вечер общался с пользователями соцсетей в прямом эфире. Как отметил Андрей Клычков, он считал своей обязанностью ежедневно сообщать людям объективную информацию.

Андрей Клычков: «Я никогда от людей не бегал. В кабинете ты получаешь десять процентов информации, а все остальное – на местах. И та аудитория в соцсетях, с которой я общаюсь, она сформирована. Они понимают, что есть губернатор – он ни где-то, он обычный человек, которому можно задать вопросы, можно и поругать, можно сказать спасибо, можно вместе реализовать идеи для развития города. Для меня самое главное, чтобы была общая идеология развития. У меня мечта – к сроку завершения своих полномочий изменить Орел и Орловскую область. Не все удается сделать, не все возможно сделать, но всё, что я смогу, я сделаю». 

Полностью интервью с губернатором Орловской области Андреем Клычковым смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия 24».


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