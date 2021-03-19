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16:21, 19 марта 2021 года Мэрия снова попытается продать «Орел – Отель» Лотом станет 100% акций гостиничного комплекса.





Мэрия снова попытается продать «Орел – Отель». Торги назначены на 22 апреля. Начальная цена аукциона составляет 1 миллиард 91 миллион 69 тысяч рублей.



Это уже не первая попытка властей продать «Орел – Отель». В минувшем году торги объявляли дважды – покупателей на гостиничный комплекс не нашлось.



Потенциальный покупатель станет обладателем здания гостиницы «Орел» (10,110,3 м²), здания гостиницы «Русь» (4 924,6 м²), а также гаража, двух сараев и двух земельных участков – отмечено в документации, опубликованной на сайте мэрии.



Стоит отметить, что здание гостиницы «Орел» является объектом культурного наследия регионального значения.





Артём Ежаков



