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17:49, 19 марта 2021 года Медучреждения Орловской области сокращают ковидный коечный фонд Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе снижается, и больницы начинают постепенно возвращаться к привычному режиму работы.





В Орловской области уже перепрофилировано более 500 ковидных коек. Теперь они принимают пациентов по тому профилю, который у них был до пандемии. Больных уже приняли терапевтическое и паллиативное отделения Плещеевской больницы.



Терапевтический корпус Плещеевской ЦРБ в статусе ковидного госпиталя работал пять месяцев. Всего пролечили более 800 пациентов. Последний выписался 12 марта.



Александр Лежепеков, заместитель главного врача по медицинской части Плещеевской ЦРБ: «Эти дни мы потратили на обработку, заливку всех помещений дезсредством, отмывку, дезинфекцию оборудования, которое нам нужно будет использовать, и с 17 марта мы начали принимать плановых больных».

Руководил ковидным госпиталем Сергей Амилютин, теперь он вновь заведующий паллиативным отделением и встречает первых пациентов. Говорит, что рад возвращению к «мирной» жизни.



Сергей Амилютин, заведующий паллиативным отделением Плещеевской ЦРБ: «Радость от того, что тяжелая работа кончилась, и мы будем лечить снова паллиативных больных. Вернемся к той же работе, которая была до ковидного периода».

К плановой медицинской помощи вернулись отделения Болховской, Кромской и Покровской ЦРБ. Работа по перепрофилированию продолжается. Сегодня это почти 500 коек.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «По мере стабилизации и снижения заболеваемости в планах у нас также и вывод определенных отделений и корпусов больницы имени Семашко, если стабилизация будет продолжаться, то соответственно и больницы Боткина».

Сейчас под больных с коронавирусной инфекцией занято порядка 80% коечного фонда. 20% - в резерве. Однако все будет зависеть от ситуации. И если инфекционная напряженность вернется, обратное перепрофилирование под ковид займет уже не больше 2-3 дней.





Елена Литинская



