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17:55, 19 марта 2021 года

Орел вместе с другими регионами обсудил вопросы безопасности

Сегодня состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.


Заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие начальники региональных главков МЧС России. Орловскую область представлял Александр Новиков.

Основными стали вопросы безопасности во время половодья, подготовка к пожароопасному периоду и будущий летний отдых детей.

В пожароопасный период на территории области следить за ситуацией сверху будут пять беспилотников, а на земле бороться с огнем готовы более 5 тысяч человек и 35 единиц техники.

К летнему периоду на территории Орловской области комиссии должны проверить 11 загородных лагерей, 2 санатория и 267 лагерей с дневным пребыванием. Кстати, в некоторых оздоровительных базах созданы добровольные пожарные команды.


Всеволод Трифонов
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