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17:59, 19 марта 2021 года

1 апреля на Орловщине стартует международная акция «Сад памяти»

Запланировано 61 место высадки деревьев. Первыми к акции присоединятся Свердловский, Шаблыкинский и Краснозоренский районы. Здесь будут высажены, в основном, фруктовые деревья.


В рамках акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году участниками стали 300 тыс. человек в 85-ти регионах России и более 50 стран мира. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны акция «Сад памяти» приобретет новые масштабы.

На Орловщине также проходит региональная патриотическая акция «Дерево Победы». Она направлена на увековечивание памяти советских воинов, погибших в боях за Орловщину.


Татьяна Напольских
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