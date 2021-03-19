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17:55, 19 марта 2021 года В Орле начали чистить дороги от песка и соли Работами занимается «Спецавтобаза».





Рабочие муниципального предприятия уже убрали песко-соляную смесь с ряда участков городских улиц, скверов и площадей. Специалисты очищают от реагентов только те места, где уже успела сойти ледяная корка. В работах заняты 14 человек и столько же единиц техники.



Также «Спецавтобаза» продолжает латать дыры в асфальте с помощью щебня. Вчера так чинили участки дороги на улицах Машиностроительная, Васильевская, Полесская, Тургенева и Генерала Родина – сообщает сайт мэрии.









Артём Ежаков



