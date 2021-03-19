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17:57, 19 марта 2021 года Орловские зрители в восторге от «Пальмы» На большие экраны вышел фильм Александра Домогарова-младшего, снятый при поддержке телеканала «Россия».





Для обоих главных героев это картина - дебют. Среди 300 детей на роль мальчика Коли выбрали десятилетнего Лёню Басова. «Актриса» Лиля, играющая Пальму, - немногим моложе. За свои семь лет она уже снимались в небольших эпизодах. А вот главная роль у нее впервые. Говорят, взяли ее «за красивые глаза». Именно такие - пронзительные и грустные - нужны были режиссеру Александру Домогарову-младшему.



Кстати, для режиссера это тоже проба пера на большом экране. Сын актера взялся за трогательный сценарий с подачи знаменитого отца. В основе картины - реальная история, произошедшая в 70-е годы в СССР. Хозяин улетел за границу, а собака осталась на взлетной полосе. Два года в аэропорту она с надеждой высматривала в пассажирах того, кому была предана. В настоящей истории хозяин так и не вернулся. Но у режиссера не стояло задачи повторить трогательный сюжет «под копирку». В картину добавили вечную тему «отцов и детей», едва уловимую любовную линию. Но главной темой стало то, насколько животное способно обнажить не самые лучшие качества человека. Или наоборот - показать его с лучшей стороны.



Фильм «Пальма» уже посмотрели первые орловские зрители. Отзывы не просто положительные, а восторженные.



Историю о любви, семье и преданной собаке будет интересно посмотреть и детям, и взрослым. Фильм «Пальма» - отличный повод пойти в кино всей семьей в эти выходные.





Юлия Сабельникова



