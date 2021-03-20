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Главная » Новости

21:19, 19 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Возвращение в специальность. В районных больницах ковидные отделения уступают место профильным.

- Коммунальщики Орла чистят ливневку - чтобы Орел не утонул в талых водах.

- 1 апреля на Орловщине стартует международная акция «Сад памяти».

- Орловские садоводы заняты обрезкой деревьев. Секретами поделились специалисты Орловской плодово-ягодной станции.

- Орловские зрители в восторге от «Пальмы». На большие экраны вышел фильм Александра Домогарова-младшего, снятый при поддержке телеканала «Россия».

- В Орле сотрудников «Орелводоканала» поздравили с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства.


Вести-Орёл
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