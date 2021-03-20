Главная » Новости



21:19, 19 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Возвращение в специальность. В районных больницах ковидные отделения уступают место профильным.



- Коммунальщики Орла чистят ливневку - чтобы Орел не утонул в талых водах.



- 1 апреля на Орловщине стартует международная акция «Сад памяти».



- Орловские садоводы заняты обрезкой деревьев. Секретами поделились специалисты Орловской плодово-ягодной станции.



- Орловские зрители в восторге от «Пальмы». На большие экраны вышел фильм Александра Домогарова-младшего, снятый при поддержке телеканала «Россия».



- В Орле сотрудников «Орелводоканала» поздравили с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



