Главная » Новости



6:27, 20 марта 2021 года Изменения при начислении выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно Разъяснение Минтруда России





17 марта в ходе видеоконференции с регионами Минтруд России дал дополнительные разъяснения о возможных изменениях при начислении выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которые начнут действовать с 1 апреля этого года.



Были даны ответы на самые актуальные вопросы, которые возникли у граждан.



Когда подавать заявление на назначение выплаты?



Можно будет подать заявление в любой период с апреля до конца 2021 года. При одобрении выплаты ее расчет сделают с 1 января 2021 года.



По новым правилам выплату не будут назначать семьям, в которых родитель или родители не имеют постоянного источника доходов. Это не касается некоторых категорий граждан, в том числе единственных родителей. Кто входит в эту категорию?



Единственным родителем признается родитель в случаях, когда второй родитель не записан в свидетельстве о рождении ребенка, умер или пропал без вести. Мама, после развода с супругом, не считается единственным родителем.



За какой период будут учитывать доходы семьи?



От момента подачи заявления отсчитываем назад 4 месяца. Далее берем период назад 12 месяцев. Этот период и будет принят во внимание. Причем этот промежуток времени будет смещаться в зависимости от даты подачи заявления. Для тех, кто подаст заявление в мае 2021 года, этим периодом станет январь – декабрь 2020 года. Для тех, кто подаст заявление в декабре 2021 года, этот период будет с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.



Подать заявление на выплату можно дистанционно?



Да, подача заявления возможна дистанционно посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (портала Госуслуг).



Выплата уже назначена и семья ее получает с прошлого года. Если подав заявление на повышение выплаты, выяснится, что доход семьи не позволяет, не только назначить повышенную выплату, но и не отвечает условиям получаемой выплаты. В этом случае уже назначенную выплату отменят?

Нет. Даже если доходы семьи улучшились, выплата в прежнем размере, назначенная ранее будет выплачиваться, пока не исполнится год с момента ее назначения.



Социальный контракт будет учитываться в доход семьи при подаче заявления?



Нет.



Учитывается ли в доход семьи выплата на детей от 3 до 7 лет включительно при подаче нового заявления?



Нет.



За какой период будет оцениваться имущество, которым владеет семья?



Наличие у семьи квартир, машин и прочего имущества соцзащита будет рассматривать на момент подачи заявления, а не за период 12 месяцев.



Выплаты с 1 апреля не будут назначать семьям, где родители или один родитель не имеют постоянного источника доходов. Если в период 12 месяцев, который учитывается для назначения выплаты, родители имели несколько месяцев безработного периода, но потом трудоустроились, семья может претендовать на выплату?



Если 10 из 12 месяцев родители были трудоустроены, они могут претендовать на выплату.



Департамент соцзащиты Орловской области





Орловское Информбюро



