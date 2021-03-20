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8:36, 20 марта 2021 года В Орле ограничат движение транспорта на двух участках Там запланированы работы по прокладке газопроводной сети.





Как сообщает пресс-служба мэрии, начало ограничения автотрафика запланировано на 8:00, 22 марта. Оно продлится до 17:00 2 апреля.

Список участков ограничений:

• ул. Пожарная – от дома № 33 до пересечения с ул. Карьерная;

• ул. Карьерная – от дома № 18 до здания № 1.





Артём Ежаков



