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9:38, 20 марта 2021 года Под защитой орловской Росгвардии находятся свыше 500 социально значимых учреждений области Все они охраняются в круглосуточном режиме.





Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, силовики защищают более 250 региональных школ, детских садов и прочих образовательных учреждений. Также росгвардейцами охраняются свыше 15 храмов и соборов.



Общественный порядок обеспечивается 20 группами задержания. Ежедневные патрули Росгвардии проводятся в Орле, Мценске, Ливнах, Верховье, Нарышкино и Кромах.

Максим Сиротинин, заместитель начальника управления вневедомственной охраны: «В прошедшем году на охраняемых объектах происшествий допущено не было, что является главным показателем эффективности работы росгвардейцев».





Артём Ежаков



