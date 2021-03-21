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8:41, 21 марта 2021 года

На Орловщине завершают поиск подрядчиков для дворов и парков

Властям нужно заключить ещё несколько соглашений.


Всего в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 40 общественных и 142 дворовые территории.

Большинство объектов уже нашли своих подрядчиков. В Орле осталось выбрать ответственного за ремонт двора по ул. Бурова, № 46. В Мценске предстоит найти подрядчика для территории по ул. Московской, № 13. В Ливнах заключения соглашения ждут участки по ул. Мира, № 140 и № 142. Для Дмитровска аналогичные процедуры поиска проведут по территории ул. Советской, № 110. В Нарышкино – по ул. Микрорайон, № 10.

Что касается общественных территорий, то торги ещё не завершены для парка Культуры и отдыха в Глазуновке и детской игровой площадке в Дмитровске.

Все соглашения по указанным территориям будут заключены до конца текущего месяца.

Как сообщает региональный информационных портал, до 9 апреля подпишут контракты на ремонт орловских дворов по ул. Брянской, № 52, ул. Металлургов, № 8 и ул. Гуртьева, № 18. Это 3 из 4 территорий, добавленных в перечень объектов благоустройства благодаря экономии.


Артём Ежаков
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