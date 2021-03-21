Главная » Новости



9:42, 21 марта 2021 года Прокуратура добилась ремонта трассы в Должанском районе Ведомство обнародовало результаты проведенной проверки в сфере безопасности дорожного движения в селе Студёное.





В результате инспекции выяснилось, что асфальтовое покрытие на проезжей части автодороги местного значения по улице Раздольной небезопасно. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск в полном объеме. В данный момент дорога отремонтирована – сообщает сайт регионального ведомства.





Артём Ежаков



