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8:43, 21 марта 2021 года Орловец нашел телефон и проблемы с законом В отношении 21-летнего парня возбудили два уголовных дела.





С заявлением о пропаже гаджета к правоохранителям обратился настоящий хозяин гаджета. Он заявил, что потерял смартфон стоимостью 23 тысячи рублей, и не смог найти его самостоятельно. Полицейские приняли обращение и завели уголовное дело по статье «Кража».



В ходе расследования удалось установить подозреваемого. Им оказался житель областного центра. У него и нашелся пропавший телефон.



По версии следствия, парень обнаружил телефон ночью на улице и прикарманил находку. Затем, воспользовавшись привязкой банковской карты потерпевшего к номеру найденного смартфона, орловец перевел 2 тысячи рублей своему знакомому. Позднее эти деньги обналичены.



Это стало поводом для нового уголовного дела по аналогичной статье. На время расследования фигурант отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



