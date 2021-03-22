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7:47, 22 марта 2021 года ФСС выделит орловским работодателям многомиллионную сумму на охрану труда Это возможно благодаря действию программы финансирования предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.





Выплаты доступны для работодателей, исправно вносящих платежи в Фонд социального страхования и не имеющих задолженностей. На таких предприятиях вправе использовать 20% от сумм взносов по обязательному социальному страхованию от производственных травм и болезней и направить их на мероприятия по охране труда. Если предприятие хочет отправить сотрудников предпенсионного возраста лечиться в санаторий, то сумма компенсации может вырасти до 30%.



В этом году размер фонда составит 51 миллион рублей. Это на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году и на 12,4 миллиона превышает показатель 2019 года – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



