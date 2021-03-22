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8:48, 22 марта 2021 года Орловские учителя начали готовиться к ЕГЭ Сегодня у школьников начались каникулы - позади самая длинная четверть в учебном году. Но отдыхать будут дети, а педагогам предстоит тренировка по ЕГЭ.





Ходить на «уроки» придется руководителям пунктов приема экзаменов, организаторам, техническим специалистам. На практике отработают процедуры печати экзаменационных материалов и их сканирования в аудиториях пунктов приема экзаменов. Подготовятся к возможным нештатным ситуациям, таким как распечатка бракованных комплектов участников и печать материалов для опоздавшего участника.

Тренировки пройдут с 23 до 30 марта.





Мария Семак



