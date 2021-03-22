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9:19, 22 марта 2021 года Долги по зарплате в Орловской области существенно возросли Орелстат опубликовал данные по состоянию на 1 марта 2021 года.





В феврале в Орловской области была зафиксирована положительная динамика в сфере просроченной оплаты труда. По состоянию к январю, долги работодателей перед сотрудниками снизились с 10,5 миллиона рублей до 2,1 миллиона рублей.



К сожалению, по состоянию на 1 марта орловским рабочим не выплатили 7,4 миллиона – это в 3,5 раза больше, чем на начало февраля.



Отмечается, что 5 миллионов 683 тысячи рублей задолжали строителям. 1 миллиона 669 тысяч не получили работники обрабатывающих производств.



Как сообщает Орелстат, в обследовании не учитывались субъекты малого предпринимательства.





Артём Ежаков



