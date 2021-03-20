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11:25, 20 марта 2021 года В Орле продезинфицировали железнодорожный вокзал Работы провели сотрудники МЧС.





Сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части периодически дезинфицируют общественные места и социально-значимые объекты. Накануне с помощью спецтехники и обеззараживающих средств была проведена дезинфекция железнодорожного вокзала.

2000 кв.м. поверхностей и территорий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Обработка осуществлялась во всех помещениях здания вокзала – в переходных тоннелях, залах ожидания, на лестничных пролетах. Для обработки применялись высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Всего было обработано порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



