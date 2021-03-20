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15:41, 20 марта 2021 года

Андрей Клычков напомнил аккаунты региональных профильных ведомств и их руководителей в Instagram

Губернатор призвал жителей обращаться при наличии вопросов во всех подведомственных им сферах.


«Друзья! Я неоднократно подчеркивал, что в реалиях сегодняшнего дня социальные сети – один из самых эффективных способов коммуникации населения и власти, действенный механизм выявления и решения возникающих проблем. Формат онлайн-общения, «живого диалога» давно освоен и активно используется органами власти. Не раз было доказано на практике, что обращения жителей не остаются без внимания и оперативно отрабатываются. Официальные аккаунты в социальных сетях есть у всех моих заместителей, у органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и их руководителей, у администраций и глав муниципальных образований и их заместителей», - написал губернатор Орловской области на своей странице «Вконтакте».
 
Ранее на региональном информационном портале был опубликован полный список аккаунтов членов правительства и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.

Мэр г. Орла
 
Глава г. Ливны
 
Заместитель Председателя Правительства региона по развитию инфраструктуре
 
Заместитель Председателя Правительства региона по социальному блоку
 
Департамент образования
 
Департамент строительства, дорожного хозяйства
 
АПК
 
Департамент соцзащиты
 
Департамент промышленности
 
Департамент здравоохранения
 
Департамент земельных и имущественных отношений
 
Департамент финансов региона
 
Заместитель мэра г. Орла
 
Управление Культуры
 
Управление спорта
 
Глава Кромского района
 
Глава Урицкого района
 
Глава Малоархангельского района
 
Глава Орловского района
 
Глава Шаблыкинского района
 
Глава Свердловского района
 
Глава Сосковского района
 
Глава Троснянского района
https://instagram.com/nasonov818

Фото со страницы Андрея Клычкова «Вконтакте»



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