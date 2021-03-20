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16:36, 20 марта 2021 года

Мэр Орла Юрий Парахин посетил «текущие» дома

Внимание градоначальника привлекли жалобы жителей на «дождь в квартирах». Сегодня мэр Орла лично проверил, как обстоят дела в доме №36 по улице Черкасской. Пост об этом появился в социальных сетях.


«У жителей серьезная проблема с протечкой кровли. УК ставят «латки», но хватает их ненадолго. Если кровля протекает, жители имеют право вызвать УК и составить акт о протечке. В этом случае жителям выплатят компенсацию. Но этого, безусловно, недостаточно, нужно следить за состоянием дома», - прокомментировал ситуацию Юрий Парахин.
 
Также глава города отметил, что ежегодно составляется перечень проблемных домов, которые нуждаются в капитальном ремонте. На следующий день он будет направлен в областную администрацию.
 
Еще одной точкой внимания Юрий Парахина стал дом №12 по улице Степана Разина. На встрече жители пожаловались градоначальнику, что их дом «брошен» - нет управляющей компании. Парахин пообещал разобраться с ситуацией.



Анастасия Дорохова
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