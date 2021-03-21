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11:14, 21 марта 2021 года Еще 62 орловца заболели коронавирусной инфекцией В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 62 случая коронавирусной инфекции (всего – 31 818). На лечении – 2 226 человек. Накануне выписано 62 орловцев (всего – 29 099). Число умерших жителей региона достигло 493. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



