В Орле заработал Навигатор дополнительного образования

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12:23, 21 марта 2021 года
В Орле заработал Навигатор дополнительного образованияС помощью навигатора родители смогут выбрать для занятий детей кружки и секции работающие в Орловской области, в том числе и в районах.
Навигатор дополнительного образования Орловской области
– это единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей всех возрастов. Каждый сможет найти занятие по душе, исходя из собственных предпочтений, пожеланий и способностей, сообщается на информационном портале Орловской области. Навигатор рассчитан на родителей, а также представителей учреждений дополнительного образования и органов местной власти, принимающих управленческие решения в области дополнительного образования.
В Навигаторе предусмотрен фильтр, где можно задать интересующие параметры (возраст ребенка, особенности здоровья, направления образовательных программ и т.д.) и получить возможные варианты кружков и секций, выбрать художественную школу или занятия танцами.
Адрес сайта: https://р57.навигатор.дети
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Навигатор дополнительного образования детей - это единый портал федерального значения. Минпросвещения России развивает систему дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Орловское Информбюро