В Орле заработал Навигатор дополнительного образования

С помощью навигатора родители смогут выбрать для занятий детей кружки и секции работающие в Орловской области, в том числе и в районах.

Навигатор дополнительного образования Орловской области – это единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей всех возрастов. Каждый сможет найти занятие по душе, исходя из собственных предпочтений, пожеланий и способностей, сообщается на информационном портале Орловской области. Навигатор рассчитан на родителей, а также представителей учреждений дополнительного образования и органов местной власти, принимающих управленческие решения в области дополнительного образования.