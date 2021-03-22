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9:39, 22 марта 2021 года

Пригородный автобус насмерть сбил мужчину под Мценском

ДТП произошло 20 марта в 19:45.


ЧП случилось в районе остановки общественного транспорта на 345 километре автодороги М – 2 «Крым». Начиная движение, водитель автобуса ПАЗ сбил мужчину 1976 года рождения, который от полученных травм погиб на месте происшествия.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы 1 человек погиб – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Фото пресс-службы областного УГИБДД.





Артём Ежаков
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