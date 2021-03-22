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10:03, 22 марта 2021 года За выходные в пожарах погибли трое орловцев Огнеборцы обнародовали статистику трагических происшествий с человеческими жертвами в период с 20 по 21 марта.





Первое ЧП с погибшим произошло в селе Знаменское в минувшую субботу. В три часа ночи на улице Совхозной горел деревянный дом. Прибывшие на место пожарные увидели, что здание полностью охвачено пламенем. В огне погиб мужчина 1958 года рождения.



В этот же день, но в районе девяти часов вечера, огнеборцам стало известно о возгорании деревянного дачного дома в деревне Подполовецкое Мценского района. Огонь уничтожил внутренние помещения здания. Внутри спасатели обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. По предварительным данным специалистов, трагедия развернулась вследствие нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.



Последней жертвой пожаров минувших выходных стала женщина 1940 года рождения. Происшествие произошло накануне в 13:00 на улице Приборостроительной в Орле. Возгорание возникло в однокомнатной квартире пятиэтажки на первом этаже.



Во всех случаях специалистам ещё предстоит выяснить причины произошедшего и установить степень ущерба.



Орловские ПСЧ за выходные выезжали 31 раз, из них 21 выезд на ликвидацию возгораний и 10 на помощь населению. В тушении пожаров принимали участие добровольцы. К сожалению, за выходные в пожарах погибло 3 человека, 1 травмирован, пожарными эвакуировано в общей сложности 40 человек - сообщает сайт регионального ГУ МЧС.





Артём Ежаков



