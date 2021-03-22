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10:59, 22 марта 2021 года Лучшего орловского педагога выберут из 18 претендентов В регионе стартовал региональный тур Всероссийского конкурса «Учитель года России»





Как сообщает региональный информационный портал, соревнование стартовало 12 марта. В рамках заочного этапа регионального тура конкурсантам предстоит выполнить несколько заданий: «Интернет – ресурс», «Методическая мастерская» и «Видеоурок». В очном режиме участники проведут классный час с активистами Российского движения школьников и мастер – класс.



Претендентами стали 18 педагогов области. Лучшего учителя Орловщины выберут во время проведения круглого стола образовательных политиков с участием Татьяны Крымовой – главы профильного областного департамента.



Фото регионального информационного портала









Артём Ежаков



