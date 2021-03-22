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10:57, 22 марта 2021 года «Сириус» высветил талант юного орловского музыканта 38 юных музыкантов из 15 регионов России приняли участие в проекте «Музыкально-исполнительское искусство» в образовательном центре «Сириус». В их числе и орловский виолончелист Арсений Ковалев. Впечатлениями от поездки он поделился с корреспондентом ГТРК «Орел» Татьяной Тимохиной.





Свой первый композиторский опыт воспитанник орловской детской школы искусств имени Кабалевского Арсений Ковалев получил именно в «Сириусе», где целый месяц вместе с такими же талантливыми мальчишками и девчонками занимался с выдающимися музыкантами. Для своего инструмента – виолончели – юноша написал партию колдуна Джафара для постановки «Аладдин».



Красивый бархатный звук виолончели заворожил его с 6 лет - тогда инструмент еще был больше, чем сам исполнитель. Ну а педагог Ирина Ворохобина необычные способности в этом мальчике разглядела, когда тот учился в 3 классе.



Ирина Ворохобина, преподаватель по классу виолончели ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского: «У него есть жажда поделиться с публикой тем, что он чувствует. Не у всех даже взрослых артистов я сейчас это вижу. Плюс - у него замечательные природные данные, узко инструментальные, те, которые нужны для виолончели, - большая рука, но в то же время очень мягкая и пластичная. Это редкое сочетание».

А еще педагоги отмечают огромное трудолюбие, без которого стать хорошим музыкантом невозможно.



Арсений очень рано начал участвовать и побеждать в разных конкурсах. А к поездке в Сочи у него собралось отличное портфолио. Только в 2020 году он не раз побеждал в областных, всероссийских и международных конкурсах. Материалы осталось только собрать и отправить в «Сириус».



Римма Логвинова, директор ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского: «Мы были приятно удивлены, что Арсений там себя проявил и получил массу отзывов от знаменитых артистов-исполнителей, которые там вели мастер-классы, занимались с детьми».

Сам Арсений вернулся домой не просто вдохновленным, а с четким желанием стать настоящим музыкантом, а может и композитором, и сделать все возможное, чтобы еще раз попасть в «Сириус».





Татьяна Тимохина



