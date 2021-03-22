Главная » Новости



11:02, 22 марта 2021 года В академическом театре имени Тургенева прозвучала «Гроза» Зрителям представили спектакль по самой известной пьесе Александра Островского. Билеты разобрали задолго до премьеры - классика не стареет и не теряет актуальности, но всегда переосмысливается, применительно к новым временам. Поставила спектакль питерский режиссер и сценограф Яна Гловацкая.





Начиная от самого известного театрального монолога Катерины и до трагического финала - предгрозовое напряжение. Тучи, мрачное небо, духота захолустного города и захолустной жизни, где так хочется счастья, света, любви, понимания и тепла. Но здесь только бесконечные придирки свекрови, мрак, домострой, невыразимая скука, с которой как может борется главная героиня, и, конечно, проигрывает в этой борьбе. Но, несмотря на гибельную страсть главной героини, режиссер Яна Гловацкая, рассказывает светлую историю.



Яна Гловацкая, режиссёр-постановщик спектакля «Гроза»: «Это история про свет, про поиск себя, про любовь, самоидентификацию, про то, что это «темное царство» не вокруг на самом деле, оно в каждом из нас, есть и темное и светлое».

Философия «Грозы» сегодня это вовсе не социальный конфликт, это история о свободе, любви, инакомыслии. О том, как в одном человеке с легкостью могут ужиться покорность и непоследовательность, наивность и истеричность, набожность и грех.



Ольга Фарапонова, исполнительница роли Катерины: «Многие придут и увидят себя, прочувствуют, у кого-то ностальгия будет о том, как это все было, какие эмоции их одолевали, какие препятствия они проходили, потому что все равно наша история заканчивается светло».

Диалоги, музыка, свет, трогательные моменты украденной любви - это тот самый фон, который притягивает грозу, насыщает сцену электричеством, заставляя предчувствовать трагический финал. И не на кого опереться главной героине. У свекрови тяжелый характер, муж слаб, любимый бросит.



В спектакле нет хрестоматийного глянца. Кроме привычных и знакомых персонажей, появляется еще один - полубезумная нищенка, которая больной совестью ходит за Катериной, появляясь в самые драматические моменты жизни героини.



И финальный шаг Катерины с обрыва сродни полету. Туда, где свобода, пусть даже ценой жизни, и сама жизнь, та, другая, которая будет после. После тебя.





Эва Стасюлевич



