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11:24, 22 марта 2021 года

Накануне коронавирус подтвердился у 61 орловца

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции (всего – 31 879).

На лечении – 2 228 человек. Накануне выписано 59 орловцев (всего – 29 158). Число умерших жителей региона остается на отметке в 493 случая (Количество летальных исходов не увеличивается третий день подряд).

Суточная заболеваемость в России – 9 284 (всего – 4 466 153), число выздоровевших – 7 790 (всего – 4 077 185). Общее число летальных исходов – 95 391 (+ 361 случай за сутки). На лечении – 293 577 граждан.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Артём Ежаков
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