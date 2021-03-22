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11:24, 22 марта 2021 года Накануне коронавирус подтвердился у 61 орловца В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 марта, за последние сутки в Орловской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции (всего – 31 879).



На лечении – 2 228 человек. Накануне выписано 59 орловцев (всего – 29 158). Число умерших жителей региона остается на отметке в 493 случая (Количество летальных исходов не увеличивается третий день подряд).



Суточная заболеваемость в России – 9 284 (всего – 4 466 153), число выздоровевших – 7 790 (всего – 4 077 185). Общее число летальных исходов – 95 391 (+ 361 случай за сутки). На лечении – 293 577 граждан.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



