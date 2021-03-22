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11:42, 22 марта 2021 года «Умный, добрый, готовый помочь» - одноклассники и педагоги об орловском «Ученике года» Десятиклассник школы № 26 города Орла Степан Сергеев признан лучшим учеником года на муниципальном этапе Всероссийского конкурса. Впереди - региональный отбор. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк пообщалась со Степаном, его одноклассниками и учителями.





Удача в конкурсе десятикласснику Степану Сергееву улыбнулась не сразу. Год назад он уже принимал участие в региональном этапе. Но дальше тогда не прошёл. Однако отчаиваться не стал. Карантинный год провел с пользой



Степан Сергеев, победитель муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2021»: «Я освоил для себя, в связи с коронавирусом, онлайн-курсы, онлайн-мероприятия по самосовершенствованию, получил множество новых дипломов и направил их вместе со своим портфолио».

В рамках муниципального этапа конкурса Степан представил презентацию на тему «Мир вокруг меня» и принял участие в обсуждении актуальных для молодежи тем.



Степан Сергеев: «Чтобы достойно показать себя на конкурсе, ты не должен идти туда за победой. Ты должен принять участие для удовольствия. И я пошел не столько за победой, а чтобы заявить о себе».

В том, что Степан достойно заявит о себе - его одноклассники не сомневались. Они оценивают его не только как умного и эрудированного, но и доброго, трудолюбивого, готового помочь другим человека.



Поддерживают Степана и педагоги. Впереди - региональный этап. Учителя желают ему вдохновения и веры в свои силы.



Итоги регионального этапа станут известны в середине апреля. В 26-й школе этого момента ждут с нетерпением, надеясь услышать имя своего ученика в списках тех, кто представит Орловскую область на Всероссийском этапе конкурса.





Юлия Опанасюк



