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12:48, 22 марта 2021 года

Орловским обманутым дольщикам вернут полмиллиарда рублей

Эту сумму распределят между собственниками квартир трех долгостроев.


Речь идет о зданиях, которые подрядчики не смогли достроить по причине банкротства. Это многоквартирные дома по ул. Панчука и ул. Родзевича-Белевича в Орле, а также здания в деревне Образцово. 355 дольщиков, купившие квартиры в этих домах, получат компенсацию – между ними распределят 500,4 миллиона рублей.

По двум другим объектам – дому № 46 по улице Бурова в Орле и № 10«б» по улице Садовой в Нарышкино – принято решение о достройке, сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».


Артём Ежаков
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