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12:56, 22 марта 2021 года Полицейские сорвали распространение крупной партии «синтетики» в Орле Возбуждено уголовное дело.





Преступление было выявлено и пресечено отделом по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН). Задержав парня, полицейские обнаружили у него сверток с подозрительным веществом. Лабораторная проверка показала, что это – метилэфедрон общим весом в 16,4 грамма. По данным следствия, задержанный должен был расфасовать синтетический наркотик и разложить партии в тайники.



В отношении молодого человека завели уголовное дело о попытке распространения наркотиков в крупном размере. Фигурант задержан – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



