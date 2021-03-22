Полицейские сорвали распространение крупной партии «синтетики» в Орле

|
|
|Главная » Новости
12:56, 22 марта 2021 года
Полицейские сорвали распространение крупной партии «синтетики» в ОрлеВозбуждено уголовное дело.
Преступление было выявлено и пресечено отделом по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН). Задержав парня, полицейские обнаружили у него сверток с подозрительным веществом. Лабораторная проверка показала, что это – метилэфедрон общим весом в 16,4 грамма. По данным следствия, задержанный должен был расфасовать синтетический наркотик и разложить партии в тайники.
В отношении молодого человека завели уголовное дело о попытке распространения наркотиков в крупном размере. Фигурант задержан – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков