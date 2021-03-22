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13:04, 22 марта 2021 года

«Весна Орловского полесья» собрала лучших гимнасток ЦФО

Орел вновь стал столицей межрегионального турнира по художественной гимнастике. В течение двух дней на ковры выходило порядка трех сотен участниц.


Судейская оценка в художественной гимнастике складывается из баллов за технику и артистизм. Учитывается и наличие или отсутствие ошибок. Выступая, спортсменкам важно не только выполнить программу без ошибок, но и сделать это эффектно. Здесь на помощь приходит улыбка. Ее, кстати, тоже отрабатывают на тренировках.

Елена Сёмина, старший тренер отделения художественной гимнастики СШОР «Русичи»: «Наш вид спорта достаточно сложный, и маленьким деткам мы начинаем объяснять с самых первых шагов в этом виде спорта, что нужно держать улыбку, быть красивыми на ковре, тогда судьи будут к тебе более благосклонными».

У Анны Обризан из Орла на турнире все получилось. И настроение, и выполнение программы с обручем, и улыбка. По словам спортсменки, тренировка улыбки в гимнастическом зале помогает ей и в жизни.

По итогам двухдневных соревнований, наградами были отмечены спортсменки как в личных, так и в групповых упражнениях.


Анастасия Дорохова
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