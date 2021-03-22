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13:19, 22 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 22 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 24; Мценский район – 12; Покровский – 5; Орловский, Верховский и Залегощенский – по 4; Краснозоренский – 3; Болховский и Новосильский – по 2; Урицкий – 1.

Накануне заразился 61 житель региона, выздоровело – 59. Новых смертей от коронавируса зафиксировано не было.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



