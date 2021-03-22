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14:28, 22 марта 2021 года

Мэрия Орла показала обновление парка Победы

Сейчас там проходит I этап работ.


Как сообщает сайт городской администрации, на 25 гектарах здешней территории уложено 10 000 м² плитки. Вдоль пешеходных дорожек сейчас смонтировано 350 фонарей – в апреле к ним добавят еще 45 осветительных опор. Электричество будет поступать сюда из собственного трансформатора, который ещё только предстоит построить и подключить.

В рамках работ по озеленению территории здесь высажено более тысячи саженцев.

Уже завершен памятник Гвардейцам-танкистам, правда, посмотреть на него вживую раньше открытия обновленного парка Победы не выйдет – сейчас монумент завешен.

В работах сейчас заняты 10 человек и 4 единицы техники. Подрядчик (ООО «Триумф») ждет оттепели, чтобы активизировать благоустройство. Первый этап работ должен завершиться к 1 мая 2021 года, а следом начаться второй – право благоустройства парка Победы вновь досталось «Триумфу». Второй этап должен будет завершиться к 31 июля.

Фото пресс-службы мэрии Орла.


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