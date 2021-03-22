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14:56, 22 марта 2021 года Парахин признал проблему освещения Орла И рассказал, как власти собираются её решать.





Как заявил в социальных сетях мэр областного центра, проблему с освещением по ряду улиц решают добавлением дополнительных светильников на местные опоры. Так, например, добавят ламп на улицу Фомина – туда добавят фонари, снятые с Красного моста.



Но, как заявил сам градоначальник, «нужно действовать и более радикально». Поэтому Парахин ознакомился с продукцией, выпускаемой заводом «Протон» и допустил, что может рассмотреть предложения и иногородних поставщиков.

«Орёл должен освещаться ярче», – резюмировал мэр города.

Фото со страницы Юрия Парахина в «ВКонтакте»





Артём Ежаков



