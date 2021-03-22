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15:22, 22 марта 2021 года Сотрудники орловских призывных комиссий будут иметь иммунитет к COVID-19 Вопросы организации предстоящего призыва обсудили на совещании у губернатора Андрея Клычкова.





Касательно охраны здоровья призывников и членов призывной комиссии высказался Дмитрий Касперович – замначальника Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ. Он отметил, что в этом году при организации призыва снова будет уделено особое внимание недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.



Дмитрий Касперович, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых Сил РФ: «Учитывая складывающуюся обстановку и возможность возникновения новой волны коронавирусной инфекции, к работе с призывниками весной 2021 года будут допущены сотрудники военных комиссариатов, прошедшие вакцинацию или переболевшие данной инфекцией».

Напомним, что весенний призыв на территории России стартует 1 апреля и продлится до 15 июля (традиционный для весеннего призыва срок).





Артём Ежаков



