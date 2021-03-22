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15:27, 22 марта 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Плюс 61 новый случай заражения. Больницы региона постепенно возвращаются к привычному режиму работы.

- Полторы недели - до старта весенней призывной кампании. Как будут работать комиссии? Сегодня об этом говорили в Орле.

- Умный, добрый, готовый помочь - такой он орловский «Ученик года». Степан Сергеев представит областной центр на региональном этапе Всероссийского конкурса.

- Весна. Орёл. Грация. И три сотни участниц. Как прошел традиционный Чемпионат по художественной гимнастике, расскажем в «Вестях».

- Орловскую виолончель услышали в «Сириусе».

- В академическом театре прозвучала «Гроза». Мы побывали на премьере.

- Разыскиваются добровольцы. Отряд «Лиза Алерт» набирает новичков.




Вести-Орёл
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