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15:27, 22 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 61 новый случай заражения. Больницы региона постепенно возвращаются к привычному режиму работы.



- Полторы недели - до старта весенней призывной кампании. Как будут работать комиссии? Сегодня об этом говорили в Орле.



- Умный, добрый, готовый помочь - такой он орловский «Ученик года». Степан Сергеев представит областной центр на региональном этапе Всероссийского конкурса.



- Весна. Орёл. Грация. И три сотни участниц. Как прошел традиционный Чемпионат по художественной гимнастике, расскажем в «Вестях».



- Орловскую виолончель услышали в «Сириусе».



- В академическом театре прозвучала «Гроза». Мы побывали на премьере.



- Разыскиваются добровольцы. Отряд «Лиза Алерт» набирает новичков.



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