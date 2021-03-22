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15:28, 22 марта 2021 года Подготовку орловских призывников отметили на всероссийском уровне Наш регион стал первым в Западном военном округе по этому показателю.





Орловская область приняла участие в конкурсе подготовке граждан к прохождению воинской службы. Из 26 субъектов ЗВО Орловщина стала первой.



В ходе конкурса оценивалась деятельность военкоматов, работа по патриотическому воспитанию молодёжи, организация призывной кампании и ряд других показателей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это заслуга военных комиссариатов, органов власти всех уровней, общественных организаций, ветеранского сообщества и всех, кто вносит вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и ведет работу по повышению престижа армейской службы».





Артём Ежаков



