Валовой региональный продукт Орловщины показал двухпроцентый рост

«В прошлом году, несмотря на серьезные вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, мы сумели не только сохранить потенциал в экономике и социальной сфере, но и обеспечили рост по основным показателям социально-экономического развития. В текущем году мы планируем продолжить работу по развитию реального сектора экономики и привлечению инвестиций, приложим все силы для выполнения региональных составляющих национальных проектов, достижения целей, поставленных государственными программами Орловской области», – цитирует губернатора Андрея Клычкова
региональный информационный портал
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