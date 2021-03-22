понедельник 22.03.2021 16:24:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:50, 22 марта 2021 года

Валовой региональный продукт Орловщины показал двухпроцентый рост

Первичные данные об объеме ВРП прозвучали на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации.


По словам главы местного департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Сергея Антонцева, объем валового регионального продукта в прошлом году в действующих ценах составил порядка 271 миллиарда рублей. Эта цифра превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 2%.

Отмечается, что от общего объема прошлогоднего ВРП 20% составляет промышленное производство. Также на него пришлось 30% от всех налоговых поступлений. Отгрузка товаров этой категории составила почти 149 миллиардов рублей.
«В прошлом году, несмотря на серьезные вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, мы сумели не только сохранить потенциал в экономике и социальной сфере, но и обеспечили рост по основным показателям социально-экономического развития. В текущем году мы планируем продолжить работу по развитию реального сектора экономики и привлечению инвестиций, приложим все силы для выполнения региональных составляющих национальных проектов, достижения целей, поставленных государственными программами Орловской области», – цитирует губернатора Андрея Клычкова региональный информационный портал.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.