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15:50, 22 марта 2021 года Валовой региональный продукт Орловщины показал двухпроцентый рост Первичные данные об объеме ВРП прозвучали на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации.





По словам главы местного департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Сергея Антонцева, объем валового регионального продукта в прошлом году в действующих ценах составил порядка 271 миллиарда рублей. Эта цифра превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 2%.



Отмечается, что от общего объема прошлогоднего ВРП 20% составляет промышленное производство. Также на него пришлось 30% от всех налоговых поступлений. Отгрузка товаров этой категории составила почти 149 миллиардов рублей.

губернатора Андрея Клычкова региональный «В прошлом году, несмотря на серьезные вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, мы сумели не только сохранить потенциал в экономике и социальной сфере, но и обеспечили рост по основным показателям социально-экономического развития. В текущем году мы планируем продолжить работу по развитию реального сектора экономики и привлечению инвестиций, приложим все силы для выполнения региональных составляющих национальных проектов, достижения целей, поставленных государственными программами Орловской области», – цитируетрегиональный информационный портал





Артём Ежаков



