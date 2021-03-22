Президентская Академия обеспечит бесплатное переобучение безработных жителей Орловской области

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» Президентская академия обеспечит переобучение и повышение квалификации российских граждан ищущих работу. В течение этого года во всех филиалах академии по более 500 образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, пройдут обучение порядка 56 тысяч человек.

В «Центре дополнительного образования» Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС жители региона смогут пройти бесплатное обучение, получить новые навыки, которые помогут им найти новую работу или открыть собственное дело. Это мамы, находящиеся в декрете с ребенком в возрасте до трех лет, неработающие женщины с дошкольниками, а также лица старше 50 лет.

Обучение пройдет по следующим направлениям: государственное и муниципальное управление, управление персоналом, бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство, управление государственными и муниципальными закупками и другие.

«В настоящее время филиал совместно с региональными органами власти анализирует ситуацию с безработицей в регионе, а также проводит консультации с ключевыми работодателями. По итогам этой работы образовательные программы будут адаптированы под реальные потребности нашего региона. При переобучении большое внимание будет уделяться потребностям и пожеланием работодателей, что позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда», - отметил исполняющий обязанности директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Справочно: «Центр дополнительного образования» Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС реализует программы дополнительного профессионального образования на основе новейших достижений науки и техники с применением современных образовательных технологий, учитывая потребности конкретных заказчиков с 1994 года.





Ключевой задачей центра является содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентноспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.



