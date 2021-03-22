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16:00, 22 марта 2021 года

Президентская Академия обеспечит бесплатное переобучение безработных жителей Орловской области

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» Президентская академия обеспечит переобучение и повышение квалификации российских граждан ищущих работу. В течение этого года во всех филиалах академии по более 500 образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, пройдут обучение порядка 56 тысяч человек.


Помимо Президентской академии операторами федерального проекта выступят Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия.
 
В «Центре дополнительного образования» Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС жители региона смогут пройти бесплатное обучение, получить новые навыки, которые помогут им найти новую работу или открыть собственное дело. Это мамы, находящиеся в декрете с ребенком в возрасте до трех лет, неработающие женщины с дошкольниками, а также лица старше 50 лет. 
 
Обучение пройдет по следующим направлениям: государственное и муниципальное управление, управление персоналом, бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство, управление государственными и муниципальными закупками и другие. 
 
«В настоящее время филиал совместно с региональными органами власти анализирует ситуацию с безработицей в регионе, а также проводит консультации с ключевыми работодателями. По итогам этой работы образовательные программы будут адаптированы под реальные потребности нашего региона. При переобучении большое внимание будет уделяться потребностям и пожеланием работодателей, что позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда», - отметил исполняющий обязанности директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
Справочно: «Центр дополнительного образования» Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС реализует программы дополнительного профессионального образования на основе новейших достижений науки и техники с применением современных образовательных технологий, учитывая потребности конкретных заказчиков с 1994 года.

Ключевой задачей центра является содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентноспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в 2019 и 2020 году обучение на площадке центра прошли более 100 человек.



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