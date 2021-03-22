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16:14, 22 марта 2021 года

Владимир Путин заявил о намерении пройти вакцинацию от коронавируса

Глава государства планирует процедуру на 23 марта.


О решении президента РФ вакцинироваться сообщает ТАСС. Об этом он заявил на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.
Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра».

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства будет вакцинироваться отечественной вакциной, а саму процедуру не станут выносить на публику.

Между тем, губернатор Орловской области Андрей Клычков неоднократно заявлял о своем желании сделать прививку от коронавируса. Но перенесенная им минувшей осенью болезнь позволила выработать антитела к инфекции, и от своего плана глава региона временно отказался. Тем не менее, губернатор подчеркивал, что пройдет процедуру после исчезновения положительного титра. Вакцинацию глава региона хочет провести публично.


Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС




Артём Ежаков
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