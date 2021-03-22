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16:45, 22 марта 2021 года

Пандемия закрыла 2,7% орловских предприятий

Это один из минимальных показателей по стране.


Об этом было заявлено на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации.

Помимо Орловщины, подобным достижением могут похвастать Севастополь и Липецкая область. Им удалось лучше всех минимизировать последствия пандемии для предпринимательства.

От общего числа предприятий в Орловской области в минувшем году закрылось 2,7% коммерческих структур. Вместе с этим, незначительно удалось увеличить число занятых в сфере экономики – по итогам IV квартала прошлого года рост составил 1,1% от уровня предпандемийного года.

На начало года в регионе было зарегистрировано 24,5 тысячи предпринимателей, из которых 16,7 тысячи – индивидуальные. Еще 3,1 орловцев были отмечены как самозанятые.

Более 60% от общего числа региональных хозсубъектов составляют предприятия малого и среднего бизнеса. В минувшем году они принесли в областную казну более 2 миллиардов рублей (+2,3% к уровню 2019 года) – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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