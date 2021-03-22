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16:47, 22 марта 2021 года

В Орле вышла в свет новая книга из серии «Архитектурные древности Орловщины»

В этой книге представлены наиболее полные данные о состоянии церквей, монастыре и храмов нашего региона. Авторы - Вячеслав Ромашов и Владимир Неделин.


 Над этой теперь уже серией «Архитектурных древностей Орловщины» авторы работали вместе в течение 30 лет. Первая книга вышла еще в середине 90-х годов прошлого века, и сразу стало понятно, что многие объекты архитектурного наследия в нее не поместились. Художник Вячеслав Ромашов показал, как могли бы выглядеть сегодня храмы, от которых остались руины.

Вячеслав Ромашов, художник-график, автор книги: «Я предложил сделать эскизные реконструкции, объясняющие, как мог бы выглядеть тот или иной объект, и они вошли в книгу».

Многие храмы, монастыри и церкви, представленные в издании, вероятнее всего, уже никогда не смогут быть восстановлены, но мы, благодаря авторам книги, хотя бы сможем знать, как они выглядели. Вячеслав Ромашов отвечал за художественную часть проекта, а Владимир Неделин - за архивную работу.

Владимир Неделин, автор книги: «Утраты – колоссальные! По большому счету сохранилось у нас около 150 храмов, многие в руинированном состоянии, а было боле 700 это только на территории Орловской области. С дворянскими усадьбами то же самое».

В книгу вошли старые и новые гравюры, а также найденные в московских, питерских архивах и в архиве Орловско-Ливенской епархии проекты и чертежи церквей. Здесь можно найти самые подробные исторические справки и видовые описания объектов, которые пострадали от времени и человеческого равнодушия.

Алексей Кондратенко, писатель-краевед: «Утраты архитектурные, они очень будоражат общественное мнение. Очень жалко, очень много мыслей и идей, как возродить, и даже если сейчас нет каких-то материалов, сил, ресурсов, очень важно, что возрождаются чертежи, облик этих зданий. Это задел для будущих поколений, чтобы эта красота вновь появилась у нас».

Издание «Архитектурные древности», как и прежде, появилось благодаря энтузиазму Ромашова и Неделина. Историк много лет провел за архивной работой, а художник где на машине, где на велосипеде, а где и пешком объехал и обошел всю Орловскую область. Последнюю книгу из этой серии соавторы выпустили за свои средства.

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В сентябре исполнилось 60 лет орловскому художнику Владимиру Неделину



Эва Стасюлевич
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