В Орле проходит международный конкурс «Весенний дивертисмент»

Наш регион уже в одиннадцатый раз принимает юных солистов классического и народно-сценического танца.

В Орловской хореографической школе проходит международный конкурс «Весенний дивертисмент». Сегодня состоялось праздничное открытие конкурса и первый этап творческих испытаний.

Сегодня жюри оценивает работу в хореографических залах - у станка и на середине. Завтра участники выступят на сцене. Будут исполнены вариации из известных балетов или авторские постановки педагогов.

Но самое интересное запланировано на 24 марта - на Гала-концерте представят лучшие номера и назовут имена победителей.

Всего в конкурсе участвуют 160 человек от 9 лет до 21 года из одиннадцати регионов. Для многих участников это долгожданный выход на сцену после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.