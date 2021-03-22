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17:33, 22 марта 2021 года
В Орле проходит международный конкурс «Весенний дивертисмент»Наш регион уже в одиннадцатый раз принимает юных солистов классического и народно-сценического танца.
В Орловской хореографической школе проходит международный конкурс «Весенний дивертисмент». Сегодня состоялось праздничное открытие конкурса и первый этап творческих испытаний.
Сегодня жюри оценивает работу в хореографических залах - у станка и на середине. Завтра участники выступят на сцене. Будут исполнены вариации из известных балетов или авторские постановки педагогов.
Но самое интересное запланировано на 24 марта - на Гала-концерте представят лучшие номера и назовут имена победителей.
Всего в конкурсе участвуют 160 человек от 9 лет до 21 года из одиннадцати регионов. Для многих участников это долгожданный выход на сцену после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы: «Наш международный конкурс очень ценится в хореографическом мире, является достаточно престижным, поэтому мы рады видеть столько гостей, большая часть из которых уже не первый год приезжает к нам».
Татьяна Тимохина