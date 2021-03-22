понедельник 22.03.2021 23:45:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:33, 22 марта 2021 года

В Орле проходит международный конкурс «Весенний дивертисмент»

Наш регион уже в одиннадцатый раз принимает юных солистов классического и народно-сценического танца.


В Орловской хореографической школе проходит международный конкурс «Весенний дивертисмент». Сегодня состоялось праздничное открытие конкурса и первый этап творческих испытаний.
 
Сегодня жюри оценивает работу в хореографических залах - у станка и на середине. Завтра участники выступят на сцене. Будут исполнены вариации из известных балетов или авторские постановки педагогов. 
 
Но самое интересное запланировано на 24 марта - на Гала-концерте представят лучшие номера и назовут имена победителей. 
 
Всего в конкурсе участвуют 160 человек от 9 лет до 21 года из одиннадцати регионов. Для многих участников это долгожданный выход на сцену после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
 
Ксения Меркулова, директор Орловской детской хореографической школы: «Наш международный конкурс очень ценится в хореографическом мире, является достаточно престижным, поэтому мы рады видеть столько гостей, большая часть из которых уже не первый год приезжает к нам».



Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.